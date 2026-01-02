«Ницца» арендовала нападающего у «Айнтрахта»

Французская «Ницца» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Элье Ваи из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт на правах аренды до конца сезона.

«Этот игрок молодежной сборной Франции усилит атакующий потенциал «орлов». Быстрый, мощный и обладающий отличным голевым чутьём, Элье Ваи уже показал себя одним из самых талантливых нападающих своего поколения в Лиге 1. Воспитанник молодежной академии «Монпелье», где он дебютировал в основной команде в очень молодом возрасте, Элье Ваи стабильно демонстрирует высочайший уровень игры и известен своей способностью совершать рывки за спину защитникам и точным завершением атак», — написано в сообщении клуба.