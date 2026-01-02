«Давайте сломаем это». Артета — о неприятной новогодней статистике для «Арсенала»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что клуб ни разу не выиграл чемпионат страны за последние пять раз, когда был на первом месте в Новый год.

— Знаете ли вы, что мы не выигрывали лигу последние пять раз, когда были на первом месте в новогодний день?

— Нет. Давайте сломаем это.

— Есть ли цель изменить эту статистику?

— Конечно. В следующий раз покажите что-нибудь хорошее!

— Насколько сильно игроки хотят это изменить?

— Это то, что они передают каждый день, когда находятся с нами, на тренировках или в каждом матче. Видно желание, видна энергия, которую они вкладывают, насколько сильно они этого хотят, это то, что нам нужно. До конца ещё пять месяцев, так что живите одним днём, наслаждайтесь тем, что есть, дерзайте! — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 45 очков за 19 матчей.