Мбаппе отыграл с травмированным коленом в общей сложности 270 минут

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе играл в последних матчах команды, испытывая болевые ощущения. В общей сложности он провёл 270 минут с травмированным суставом, сообщает AS.

Футболист провёл все 90 минут в матчах чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1) и «Севильей» (2:0), а также в матче Кубка Испании с «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2). После проведённого медицинского обследования, участие Мбаппе в матчах Суперкубка Испании под вопросом.

Полуфинальные встречи Суперкубка назначены на 7 и 8 января, в них встретятся «Барселона» и «Атлетик» Бильбао, а также мадридские «Реал» и «Атлетико». Финал турнира состоится 11 января. Турнир пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.