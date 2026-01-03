Умер восьмикратный чемпион Болгарии по футболу Димитар Пенев

Бывший игрок и тренер софийского ЦСКА и сборной Болгарии по футболу Димитар Пенев скончался в возрасте 80 лет.

Об этом сообщил Болгарский футбольный союз.

"Сегодня в возрасте 80 лет нас покинула легенда болгарского футбола Димитар Пенев. Стратег, который привел Болгарию к величайшему успеху в истории футбола - четвертому месту на чемпионате мира 1994 года в США", - говорится в сообщении.

Пенев начал футбольную карьеру в софийском "Локомотиве", где сыграл 35 матчей и забил 1 гол в период с 1959 по 1964 год. Затем он перешел в ЦСКА, за который сыграл 329 матчей и забил 24 гола. Он восемь раз становился чемпионом Болгарии - один раз с "Локомотивом" и семь раз с ЦСКА. Дважды признавался лучшим футболистом Болгарии. На его счету 90 матчей и 2 гола за национальную сборную. Он был участником чемпионатов мира 1966, 1970 и 1974 годов.

Пенев был признан лучшим тренером Болгарии ХХ века и являлся почетным гражданином Софии.