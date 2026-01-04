«Челси» избежал поражения от «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ

Окончен матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

На 42-й минуте Тейани Рейндерс вывел «горожан» вперёд. Энцо Фернандес на 90+4-й минуте забил ответный гол «Челси».

После этой игры «Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 31 очком находится на пятом месте.

В следующем туре «горожане» 7 января примут «Брайтон энд Хоув Альбион», «синие» в тот же день встретятся с «Фулхэмом».