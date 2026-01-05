«Цифра такая, которую он не получал и не получит»: экс-глава «Спартака» о зарплате Карседо

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба испанца Хуана Карседо, передает «Матч ТВ».

«Конечно, деньги в этом вопросе многое решили. Карседо хотя бы честно говорит о том, что думает о своей семье, а чемпионство маленького Кипра его не интересует. Логика в этом есть, тем более что кроме тренерских успехов с «Пафосом» ему похвастаться нечем. Не знаю, сколько «Спартак» ему предложил денег, но там точно цифра такая, которую он ни до, ни после не получал и не получит», — высказался Червиченко.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.