Названа тройка сильнейших игроков РПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал имена топ-3 сильнейших игроков первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Советский спорт».

«По итогам первой части РПЛ я бы выделил Глушенкова, Батракова и Мостового. Мне очень понравились действия каждого из них. Они вносят большой вклад в результаты своих команд. С точки зрения обострений и создания моментов они делают очень многое. Для меня это тройка сильнейших игроков первой части чемпионата России», — сказал Канчельскис.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

