В руководстве "Ариса" высказались о будущем Кокорина

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о будущем Александра Кокорина.

"Он сейчас вернулся (после травмы) — все в его руках и ногах. Все самые важные матчи еще впереди, поэтому, безусловно, решение по нему будет приниматься ближе к концу сезона", - цитирует Гогнидзе "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. С августа 2025 года россиянин восстанавливался после травмы.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего нападающего в 400 тысяч евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.