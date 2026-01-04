Карседо объявил об уходе из «Пафоса»

Хуан Карлос Карседо покидает пост главного тренера «Пафоса».

Испанский специалист объявил о своем решении после матча с «Аполлоном» в 16-м туре чемпионата Кипра. Сообщалось, что на следующей неделе бывший ассистент Унаи Эмери возглавит «Спартак», подписав контракт до 2028 года.