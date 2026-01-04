Фанаты «Челси», скандируя, требовали вернуть Абрамовича

Болельщики «Челси» вспомнили бывшего владельца клуба во время матча с «Манчестер Сити» в гостях у «горожан» в 20-м туре АПЛ. Гостевая трибуна «Этихада» скандировала «Роман Абрамович! Роман Абрамович!» во время игры, когда хозяева вели 1:0, сообщил в соцсети журналист BBC Низаар Кинселла.

Казалось, что «Ман Сити» удержит-таки минимальный победный счет. Но за пару минут до свистка спас-таки лондонцев Энцо Фернандес, сумев проткнуть мяч мимо Доннаруммы и установив на табло 1:1. «Горожане» теперь отстают от «Арсенала» на шесть очков, ну а «синие» опережают «МЮ» в таблице и становятся пятыми в ожидании назначения нынешнего главного тренера «Страсбурга» Лиама Росеньора.

Напомним, в 1 января «Челси» уволил главного тренера Энцо Мареску. Калум Макферлей - исполняющий обязанности наставника «синих». Он явно хорошо вдохновил своих подопечных в перерыве. Для него это отличный старт - ничья с командой Хосепа Гвардиолы.

Англия. 20-й тур«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:1Голы: Рейндерс, 42 (1:0); Фернандес, 90+4 (1:1).