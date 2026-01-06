Росеньор подтвердил, что возглавит "Челси"

Английский специалист Лиам Росеньор заявил, что согласовал условия личного контракта с лондонским "Челси". С июля 2024 года Росеньор тренирует французский клуб "Страсбур", который, как и "Челси", принадлежит американскому консорциуму BlueCo.

"В субботу я не знал, что произойдет. С тех пор мне разрешили вести переговоры с одним из крупнейших клубов мира. Сегодня все выглядит хорошо, и я надеюсь стать следующим тренером "Челси". Я еще не подписал контракт, но согласовал условия", — передает слова Росеньора RMC Sport.

1 января "Челси" уволил итальянца Энцо Мареску, возглавлявшего команду с июля 2024 года и приведшего ее к победе в Лиге конференций УЕФА (2024/2025) и на Клубном чемпионате мира (2025).

По итогам 20 туров синие с 31 очком располагаются на 5-м месте турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.