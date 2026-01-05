Забарный признан худшим игроком ПСЖ

Защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный получил худшую оценку за свою игру в матче 20-го тура чемпионата Франции по версии портала Sofascore.

Индивидуальный показатель Забарного составил 5,9 балла, что стало наихудшим результатом в составе команды.

Встреча против столичного "Парижа" завершилась победой "ПСЖ" со счетом 2:1. При этом Забарный оказался вторым по низкой оценке среди обеих команд - хуже сыграл только вратарь соперника Кевин Трапп (5,8 балла). Игра украинского защитника подверглась критике со стороны экспертов из-за его ошибок в оборонительных действиях.

