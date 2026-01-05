Уволен главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что Рубен Аморим покинул пост главного тренера. Он проработал на этом посту 14 месяцев.

Решение о прощании с Аморимом приняли генеральный директор Омар Беррада и директор по футболу Джейсон Уилкокс.

«Поскольку "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в Премьер-лиге, руководство клуба вынуждено принять решение о том, что настало время для перемен. Это даст команде наилучшую возможность финишировать в Премьер-лиге на самом высоком уровне», — сказано в заявлении команды.

Рубена поблагодарили за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего.

В матче против «Бернли», который состоится в среду, МЮ возглавит тренер Даррен Флетчер.

Аморим был назначен главным тренером команды в ноябре 2024 года. Под его руководством «Юнайтед» пережили худший сезон в Премьер-лиге, заняв 15-е место с 42 очками в сезоне 2024–25.

В этом сезоне МЮ вылетели из Кубка лиги, проиграв команде «Гримсби Таун». Накануне манкунианцы сыграли вничью 1:1 с «Лидсом», после чего Аморим намекнул на «напряжённость» в отношениях с руководством.

Сейчас «Манчестер» отстает от лидера Премьер-лиги «Арсенала» на 17 очков.