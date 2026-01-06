Радимов охарактеризовал нового тренера «Спартака» Карседо

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо. Испанец подписал с красно-белыми контракт до 2028 года.

— Я поговорил со многими из тех, кто работал с Карседо в «Сарагосе», — и все говорят, что он просто фанат футбола. Ставит атакующий футбол — только прессинг, только постоянное стремление вперёд без перекатывания и держания мяча. Тренировочный процесс будет динамичный, всё будет построено на том, чтобы носиться 90 минут. А ещё он очень много внимания уделяет как тактике, так и стандартным положениям. Он работал три месяца в Сарагосе, всем его работа очень понравилась, другое дело, команда была в таком состоянии, что вытащить ее было практически невозможно. — Из всего сказанного складывается впечатление, что это такой второй Челестини для нашего чемпионата? — Да, что-то такое. И тоже любит доверять молодежи. Ну и, как я уже сказал, максимальные скорости и постоянный прессинг. Думаю, это именно то, что хотят видеть болельщики «Спартака» — тот самый футбол времен Пятницкого, Ледяхова, Черенкова, Родионова, Титова, Тихонова, Аленичева… Но это всё, как говорится, на бумаге и со слов моих испанских товарищей, которые с ним работали. Плюс все говорят об очень хороших человеческих качествах, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».