Назван фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sports.

Основным претендентом на вакантный пост в МЮ считают Оле Гуннара Сульшера, который в данный момент находится без работы. Коэффициент на его назначение составляет 3,50.

Другими вероятными кандидатами считаются Даррен Флетчер, который исполняет обязанности главного тренера МЮ, и Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии. Коэффициент на то, что тренером МЮ станет Флетчер составляет 3,75, Саутгейт — 6,00.

5 января стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с осени 2024 года. В предыдущем сезоне АПЛ команда под руководством 40-летнего португальца стала 15-й в АПЛ.