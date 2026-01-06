Гвардиола отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об увольнении Рубена Аморима, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы объявили о своём решении в понедельник, 5 января.

«Да, это факт, что [у тренеров] всё меньше времени. Похожее произошло с Энцо [Мареской]. Как и Энцо, он [Аморим] — первоклассный тренер. Решение было принято нашими соседями, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Довольно похожие ситуации [в Англии, Испании и Германии]. Я не думаю, что есть страна, где если тренер не выигрывает матчи, то находится в безопасности. Обычно, если не добиваешься результатов, то не имеет значения прошлое или настоящее. Тебя нанимают, оценивая твои идеи, и увольняют за результаты. Иногда нужен процесс и время. «Юнайтед» не выиграл три домашних матча — с «Эвертоном», у которого было 10 человек на поле на протяжении 70 минут, с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном». Они могли быть близки к «Арсеналу», разрывы [в очках] крайне малы. Также у «Юнайтед» много отсутствующих игроков, как и у нас сейчас. Это сложно, когда футболисты выступают на Кубке Африки и когда важные игроки недоступны», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.