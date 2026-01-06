Легенда сборной России раскритиковал назначение Карседо на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал назначение Хуана Карседо на пост наставника московского "Спартака", передает "Спорт-Экспресс".

"Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в "Спартак"? Работой в "Пафосе"?" - сказал Семшов.

5 января "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со "Спартаком" заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года "Спартак" расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.