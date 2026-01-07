«Курам на смех»: экс-президент «Локомотива» о новом тренере «Спартака»

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что скептически относится к новому тренеру московского "Спартака" Хуану Карседо, передает "Матч ТВ".

"Спартак" сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех", - сказала Смородская.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал "Краснодар", который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. "Зенит" расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров "Локомотив", в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет "Балтика" (35). "Спартак", который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.