Холанд отреагировал на мем «два-три года в Дагестане»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в соцсетях отреагировал на мем «два-три года в Дагестане».

«Как раз собираюсь отправить туда сына», — сказано в комментарии норвежца.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев в одном из интервью, отвечая на вопрос о сыне корреспондента, сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан — и забудь», намекнув, что это поможет его сыну стать настоящим бойцом. В соцсетях эта фраза стала популярной, ряд пользователей выкладывал фото или видеоролики, на которых якобы изображена их трансформация после того, как они послушались совета спортсмена.