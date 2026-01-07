«Наполи» ушел от поражения с «Вероной», уступая в два мяча к перерыву в 19-м туре Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

На 16-й минуте датский защитник «Вероны» Мартин Фресе открыл счёт в матче. На 27-й минуте нападающий Гифт Орбан удвоил преимущество гостей ударом с пенальти. На 54-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей сократил отставание в счёте. На 72-й минуте гол нападающего неаполитанцев Расмуса Хойлунда был отменён после вмешательства VAR. На 82-й минуте защитник хозяев Джованни Ди Лоренцо восстановил равенство в счёте.

«Наполи» остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 38 очками в 18 играх. Отставание от лидирующего «Интера», который провёл на одну игру меньше, составляет одно очко. «Верона» с 13 очками в сезоне располагается на 18-й строчке.