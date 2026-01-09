Форвард «Арсенала» спровоцировал массовую стычку в концовке матча с «Ливерпулем»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли спровоцировал массовую драку во время матча с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

В концовке матча Мартинелли попытался выпихнуть за пределы поля защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли, после чего между остальными футболистами произошла стычка. Сам Брэдли покинул поле на носилках.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».