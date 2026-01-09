«Реал» переиграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Мадридский «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

Встреча в четверг прошла в Саудовской Аравии и завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

В составе «сливочных» голами отметились Федерико Вальверде и Родриго, за «матрасников» забил Александер Серлот.

«Реал» 11 января в финале Суперкубка Испании сыграет с «Барселоной».

В своей истории каталонский клуб 15 раз выигрывал трофей, мадридская команда — 13 раз. Предыдущие три года «Реал» и «Барселона» также играли в решающем матче за Суперкубок.