Полузащитник "Пари НН" проведет первый сбор с "Ахматом"

Хавбек "Пари НН" присоединился к грозненской команде в Турции. Атакующий полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян прибыл в расположение "Ахмата" на старте зимних сборов команды в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний игрок будет тренироваться в составе грозненцев во время первого учебно-тренировочного сбора, по окончании которого тренерским штабом команды будет принято решение о его будущем в команде.

Царукян присоединился к "Пари НН" в январе 2024 года. Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле всего 210 минут.