«Оренбург» объявил об уходе тренера Айткулова

Пресс-служба «Оренбурга» объявила, что клуб покинул бывший футболист ассистент тренера оренбуржцев Ильшат Айткулов.

«ФК «Оренбург» и Ильшат Нургалиевич достигли взаимного согласия о завершении сотрудничества. Вся футбольная жизнь Ильшата Нургалиевича неразрывно связана с нашим клубом, а его имя золотыми буквами вписано в историю успехов «Газовика» и «Оренбурга»:

– 397 матчей в составе «Газовика»;

– Капитан команды;

– Автор первого гола в истории стадиона «Газовик»;

– 35 лет в структуре клуба как игрок и тренер.

Благодарим за профессионализм и преданность, ЛЕГЕНДА!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.