«Реал» внёс одно изменение в стартовый состав на финал с «Барселоной» за час до матча

Мадридский «Реал» внёс изменение в стартовый состав команды на финальный матч Суперкубка Испании с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже после официального объявления стартовых составов на финальный матч в мадридском «Реале» произвели замену. Вместо полузащитника Арды Гюлера в число 11 игроков, которые начнут встречу с первых минут, был включён нападающий Гонсало Гарсия. Турецкий игрок был оставлен в запасе.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.