Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, сорвавшись с высоты во время селфи у водопада. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Инцидент произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой. Вергос поскользнулся на скользких камнях и упал в воду, ударившись головой о камни. Он скончался на месте от полученной травмы, как показала экспертиза. Спасатели извлекли тело из расщелины несмотря на сильное течение. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева.​Французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил смерть игрока и выразил соболезнования отцу и тренеру Тьерри Вергосу, а также другим членам его семьи. Два сезона назад игрок выступал за взрослую команду клуба.

Ранее бывший нападающий волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года. В «Роторе» выразили соболезнования семье и друзьям футболиста, не раскрывая причины его смерти.