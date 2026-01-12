Черчесов раскрыл, кто из игроков "Ахмата" испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья футболистов грозненской команды.

© ФК "Ахмат"

"У нас на тренировочном поле 25 футболистов – оптимальная заявка на контрольные игры. Ибишев после тренировки в воскресенье проверится на повреждение колена, а ранее приболел Гаджиев", - приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе 2025 года, ранее эту должность занимал Александр Сторожук.

По итогам 18 сыгранных туров грозненский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе. После зимней паузы команда Станислава Черчесова сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА в 19 туре чемпионата России.