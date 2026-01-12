Еременко получает угрозы в Финляндии из-за возможного возвращения в РПЛ

«Оренбург» убрал полузащитника Романа Еременко из списка футболистов, отправившихся на зимние сборы.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что 38-летний футболист поедет на сборы с «Оренбургом». Сегодня клуб опубликовал пост, в котором указал, что Еременко находится на просмотре, но затем удалил его – в обновленном списке хавбек не упоминается.

По сведениям телеграм-канала «Мутко против», Еременко начал получать угрозы, связанные с возможным возвращением в РПЛ. Утверждается, что футболист опасается за семью, живущую в Финляндии, и за оставшуюся в стране недвижимость.

«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был. Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», – сказал ТАСС заместитель директора по коммерции и коммуникации «Оренбурга» Юрий Аракелян.

Еременко покинул российскую лигу в 2021 году и после этого играл в чемпионате Финляндии – его последним клубом был «Гнистан». В РПЛ Еременко выступал за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».