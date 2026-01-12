Защитник «Крыльев Советов» назвал самого сильного футболиста в РПЛ

Защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Лепский в разговоре с «Матч ТВ» назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым сильным футболистом в РПЛ.

В нынешнем сезоне 32‑летний колумбиец провел 16 матчей в РПЛ, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

— Самый сильный игрок, с которым ты играл на одном поле?

— Джон Кордоба, конечно, без шансов. Он ведет единоборства так, что мегатяжело подобраться. Сильный и очень добрый человек. Перед последнем матчем с «Краснодаром» он подошел, сказал: «Брат», и мы обнялись. Не знаю откуда он меня знает, потому что он Джон Кордоба, а я пока Ваня Лепский (улыбается). Он сам ко мне подошел, мы поздоровались, он спросил, как дела, потом в матче начал куваться со всей силы. Тоже за это его сильно уважаю. Он очень качественный, хороший футболист. Самый сильный футболист в РПЛ из тех, с кем я играл, — сказал Лепсксий «Матч ТВ».

После первого круга РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Второе место занимает «Зенит» (39), тройку замыкает «Локомотив» (37).

