«Манчестер Сити» со счётом 10:1 разгромил «Эксетер Сити» в Кубке Англии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эксетер Сити» из третьей по силе лиги страны. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Победу со счётом 10:1 праздновали подопечные Хосепа Гвардиолы.

На 12-й минуте защитник «горожан» Макс Аллейн открыл счёт в матче. На 24-й минуте полузащитник Родри удвоил преимущество своей команды. На 42-й минуте хавбек «Эксетер Сити» Джек Хейз забил в свои ворота. На 45+2-й минуте автором ещё одного автогола стал защитник Джек Фицвотер.

На 49-й минуте защитник Рико Льюис забил с передачи новичка «Манчестер Сити» Антуана Семеньо. На 54-й минуте Семеньо отличился самостоятельно. На 71-й минуте седьмой гол в игре забил полузащитник Тейани Рейндерс. На 79-й минуте хавбек Нико О'Райли сделал счёт 8:0. На 86-й минуте забил нападающий «горожан» Райан Макайду. На 90-й минуте полузащитник «Эксетер Сити» Джордж Бирч отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Льюис оформил дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити» квалифицировался в следующий раунд Кубка Англии. «Эксетер Сити» завершил выступления на турнире.