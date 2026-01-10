Роман Шаронов и Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов, а также экс-игрок ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо», став ассистентами главного тренера Ролана Гусева. Также тренером по физической подготовке назначен аргентинский специалист Агустин Киильяборда. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».

Шаронов, дважды становившийся чемпионом России в составе «Рубина», начинал тренерскую карьеру в казанском клубе. В сезоне-2020/2021 входил в тренерский штаб кипрского «Пафоса», а с 2022 по 2024 год возглавлял «СКА-Хабаровск». Имеет лицензию УЕФА Pro.

Жирков в качестве игрока пять раз выигрывал чемпионат России, по шесть раз Кубок и Суперкубок страны, становился чемпионом и обладателем Кубка Англии с «Челси», а также брал Кубок УЕФА в составе ЦСКА. В «Динамо» Жирков провёл три сезона, за которые сыграл 67 матчей и забил пять голов. За сборную России провёл больше 100 матчей и является бронзовым призёром чемпионата Европы. Карьеру футболиста завершил в 2022 году.

