Полузащитник "Зенита" оценил свою игру в текущем сезоне

Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, оценил свою игру.

"В первую очередь моя задача в "Крыльях Советов" — это получить игровую практику, обрести уверенность, набрать форму. Слава богу, есть такая возможность. Я стараюсь, но жду от себя большего", - цитирует Ахметова "СЭ".

Ильзат Ахметов перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарцев во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

На данный момент самарские "Крылья Советов" занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата - команда Магомеда Адиева набрала 17 очков в 18 встречах.