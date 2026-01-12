Выяснилось, делал ли «Локомотив» новое предложение Баринову

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу ситуации со своим будущим. Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с железнодорожниками на предложенных условиях (с уменьшением зарплаты) и согласился перейти в ЦСКА.

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Спросите у представителей. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие ещё вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли, почему? Нет. Видимо, не заслужил», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 37 очков по результатам 18 проведённых игр.