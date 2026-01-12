Батраков прокомментировал новости об интересе со стороны «Барселоны» и ПСЖ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «Матч ТВ» назвал неправдой информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Пари Сен‑Жермен».

© ФК «Локомотив»

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что «Барселона», «Пари Сен‑Жермен» и «Интер» следят за Батраковым. Также отмечается, что в хавбеке заинтересованы «Порту», «Ювентус» и «Монако», а «Локомотив» готов продать 20‑летнего футболиста только за 35–40 миллионов евро.

— Новостей у меня никаких нет. Это все неправда. Я сконцентрирован на подготовке с «Локомотивом» ко второй части сезона, — сказал Батраков «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник железнодорожников. За основную команду «Локомотива» хавбек провел 66 матчей, забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач. На его счету три гола в 10 встречах за сборную России.

