Батраков прокомментировал новости об интересе со стороны «Барселоны» и ПСЖ

Батраков — об интересе со стороны «Барселоны» и «ПСЖ»: «Новостей у меня никаких нет. Это все неправда»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «Матч ТВ» назвал неправдой информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Пари Сен‑Жермен».
Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что «Барселона», «Пари Сен‑Жермен» и «Интер» следят за Батраковым. Также отмечается, что в хавбеке заинтересованы «Порту», «Ювентус» и «Монако», а «Локомотив» готов продать 20‑летнего футболиста только за 35–40 миллионов евро.
— Новостей у меня никаких нет. Это все неправда. Я сконцентрирован на подготовке с «Локомотивом» ко второй части сезона, — сказал Батраков «Матч ТВ».
Батраков — воспитанник железнодорожников. За основную команду «Локомотива» хавбек провел 66 матчей, забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач. На его счету три гола в 10 встречах за сборную России.
