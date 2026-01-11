Луис Энрике отреагировал на информацию о своём нежелании продлевать контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о его отказе продлевать контракт с клубом, заканчивающийся летом 2027 года.

«Это слухи, которые постоянно ходят вокруг «ПСЖ». Много неправдивых новостей. Они пытаются дестабилизировать игроков и команду, но этого не произойдёт. Ведение переговоров — это нормальный процесс, но он останется конфиденциальным», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Энрике занимает должность главного тренера парижской команды с лета 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, дважды становился чемпионом Франции. После 17 туров нынешнего сезона Лиги 1 команда Энрике набрала 39 очков и занимает второе место.