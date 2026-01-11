«Ювентус» и «Милан» могут обменять Гатти на Лофтус-Чика

По данным Tuttosport, полузащитник миланцев Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Ювентус», а защитник туринцев Федерико Гатти – в «Милан».

Эта сделка предполагает два арендных соглашения, рассчитанных до конца сезона. Утверждается, что оба клуба, игроки и тренеры всерьез рассматривают такую возможность.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти давно восхищается Лофтус-Чиком. Сам англичанин был бы рад воссоединиться со своим бывшим тренером из «Челси», но, считается, что переход непосредственно в «Юве» ему не по душе. Однако он хочет получать больше игрового времени, так как хочет попасть летом на чемпионат мира.

Федерико Гатти, в свою очередь, уже не имеет главенствующей роли в «Ювентусе». Сейчас он возвращается после травмы мениска, из-за которой ему пришлось перенести операцию в начале декабря. В связи с этим выбор Спаллетти преимущественно падает на других защитников. При этом Гатти также стремится сыграть в мартовских отборочных матчах Италии на чемпионат мира.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри хочет подписать Гатти для усиления обороны, ранее они вместе работали в «Ювентусе». Несколько дней назад «россонери» уже пытались осуществить сделку, но получили отказ от туринцев по поводу обмена на защитника Кони де Винтера.