Даррен Флетчер объяснил, почему был удивлён назначению на должность и.о. тренера «МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер объяснил, почему был удивлён назначению на эту должность.

«Меня удивило, что мне предложили эту должность на две игры. Я этого не ожидал, потому что у меня много своей работы в молодёжной команде. Я много думаю о своей основной работе, поэтому такой поворот вообще не входил в мои планы. Но когда меня попросили, я знал, что могу это сделать. Я знал, что мне будет комфортно», — приводит слова Флетчера The Sun.

Даррен Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он играл с 2002 по 2015 год, а с прошлого лета он тренирует молодёжный состав «красных дьяволов».