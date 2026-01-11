Футболист сборной России Дивеев перешел в "Зенит"

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

До перехода в ЦСКА защищал цвета "Уфы". В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.