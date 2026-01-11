Максим Бориско оценил результаты «Балтики» в первой части сезона РПЛ

Вратарь калининградской «Балтики» Максим Бориско оценил результаты команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 35 очков после 18 туров и занимают пятое место в турнирной таблице.

«Пятое место — не фантастический итог первой части. Это из-за того, что мы плодотворно работаем на тренировках. Ежедневная работа и принесла это результат. Но можно сказать, что он превзошёл наши ожидания перед сезоном», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Калининградская «Балтика» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Команда-новичок РПЛ пропустила семь голов в первой половине сезона, что является лучшим результатом турнира.