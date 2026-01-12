Футболист Ахметов оценил обмен между ЦСКА и «Зенитом»

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», отреагировал на сделку петербуржского клуба и ПФК ЦСКА по обмену футболистами. Сине-бело-голубые подписали защитника Игоря Дивеева, отдав взамен форварда Лусиано Гонду.

«Дивеев и Гонду — оба хорошие игроки. Думаю, этот обмен равноценный. Игорь может играть в стартовом составе «Зенита». Просто там уровень конкуренции другой — и по количеству игроков, и по качеству. В ЦСКА он особо был без конкуренции, но и в «Зените» способен быть в старте», — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.