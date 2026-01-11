«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии. Мартинелли оформил хет-трик

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Портсмут» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фрэттон Парк» (Портсмут, Англия). Встреча закончилась гостей поля со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Колби Бишоп на третьей минуте. Через пять минут полузащитник «Портсмута» Андре Доззелл отправил мяч в свои ворота. На 25-й минуте Габриэл Мартинелли вывел вперёд лондонский клуб. В конце первого тайма на 43-й минуте вингер не реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме на 51-й минуте Габриэл Мартинелли оформил дубль, а на 72-й минуте бразилец сделал хет-трик.

«Арсенал» вышел в следующий раунд Кубка Англии по итогам встречи.