«Милан» ушёл от поражения с «Фиорентиной» в Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Милан». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Первый мяч в игре был забит на 66-й минуте. С передачи нападающего Альберта Гудмундссона отличился защитник Пьетро Комуццо. На 90-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку восстановил равенство в счёте.

«Милан» остался на втором месте в турнирной таблице Серии А с 40 очками в 19 матчах. Отставание от «Интера», у которого остаётся игра в запасе, составляет два очка. «Фиорентина» довела число очков до 14 и осталась в зоне вылета.