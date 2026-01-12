Экс-тренер ЦСКА оценил переход защитника Дивеева в «Зенит»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценип переход защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.
«Всем, кто хоть немного связан с футболом, понятно, что Дивеев был образующим игроком в команде. Очень жалко, что ЦСКА его потерял. Идеальным вариантом, конечно, было купить нападающего и сохранить Дивеева. Надеюсь, что тренерский штаб определился с тем, как будет выстраивать оборону дальше», — сказал Чанов.
