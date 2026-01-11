Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в «Интернасьонале»

Центральный защитник «Фенербахче» Родриго Бекао может перейти в бразильский «Интернасьонал», сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Футболист уже согласовал условия личного контракта с бразильским клубом. Защитник, потерявший место в основе «Фенербахче», желает изменений в карьере. Также к Бекао проявляют интерес «Флуминенсе», «Гремио» и клубы Серии А.

В сезоне-2018/2019 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды. Бразилец помог армейцам выиграть Суперкубок России. Действующий контракт Родриго с «Фенербахче» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.