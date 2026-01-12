Вратарь «Барселоны» курил в раздевалке после победы над «Реалом»

Шченсны курил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом».

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны был заснят курящим в раздевалке команды после победы в Суперкубке Испании над «Реалом» (3:2).

Вингер каталонского клуба Ламин Ямаль вел трансляцию в соцсети. Когда в кадр попал 35-летний польский голкипер, Ямаль сказал «Это нельзя снимать» и отвел камеру в сторону.

Ранее Шченсны признавался, что курит с юности и «проигрывает бой этой дурной привычке».