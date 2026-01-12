Губерниев высказался о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что возможный уход полузащитника Дмитрия Баринова не ослабит «Локомотив», поскольку в клубе достаточно игроков, которые могут его заменить.

© Матч ТВ

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ранее рассказал, что клуб сделал предложение Баринову о новом четырехлетнем контракте, однако футболист его отклонил. ЦСКА в декабре сделал предложение о выкупе прав на Баринова, но «красно‑зеленые» не приняли его по спортивной и финансовой причинам. Действующий контракт 29‑летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года.

— Не понимаю вселенский шум вокруг Баринова. Он захотел уйти, уходить нормально. Так понимаю, доиграет сезон и уйдет. «Локомотив» слабее не станет, хотя он футболист хороший. Там скамейка нормальная, много молодежи. Хочет попробовать себя в новом клубе — его нельзя за это осуждать, это его жизнь. Пожелаем всем в этой ситуации удачи — «Локомотиву», Баринову и команде, которую он выберет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей в МИР РПЛ, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.