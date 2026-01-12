Мостовой остался в восторге от финального матча Суперкубка Испании

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал «Матч ТВ», что остался в восторге от финального матча Суперкубка Испании.

В финале «Барселона» победила мадридский «Реал» со счетом 3:2. Игра прошла в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия).

— Матч супер, все супер! До игры я давал небольшое преимущество «Барселоне» — 55 на 45, потому что не понимал, почему многие слишком уж «Барселону» делали фаворитом. Я говорил: «Ребята, это «Реал Мадрид». Игра это и подтвердила. Счет до последних секунд мог измениться и стать 3:3. Два шикарных момента было на последних добавленных минутах у «Реала», когда они проигрывали 2:3. Игра у меня оставила просто сумасшедшее впечатление. При счете 2:2 этот третий гол «Барсы» с рикошета, потом много замен у «Реала». И «Реал» мог спасти игру, перевести в серию пенальти. Как там не забил [игрок] головой, как не забил защитник, когда в штрафной бил! Конечно, матч супер просто. Единственное, я бы никогда не сделал замену Вальверде, если там не травма. Эту замену я не понял. Может, там действительно какое‑то повреждение помешало. Потому что такого футболиста, конечно, никогда нельзя менять. Поэтому здесь я немножко не понял. Сегодня почитаю, посмотрю, может быть, какое‑то было повреждение. И, кстати, когда его заменили, по‑моему, потом «Барселона» вышла вперед, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

«Барселона» завоевала Суперкубок Испании в 16‑й раз в своей истории.