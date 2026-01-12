Батраков рассказал, что нужно сделать «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что железнодорожникам нужно хорошо поработать на сборах, чтобы бороться за медали в сезоне‑2025/26 МИР РПЛ.

© ФК «Локомотив»

«Локомотив» занимает третье место в таблице МИР РПЛ с 37 очками. На первом месте идет «Краснодар» (40), «Зенит» (39) — второй. Батраков с 11 голами лидирует в списке бомбардиров лиги.

— Знаю, что будет, какие требования. Хорошая подготовка, тяжело, но все команды через это проходят. В отпуске делал программу, но первые дни все равно всегда у Галактионова даются тяжело. Когда две тренировки, занятия на дорожке — это немного другое. Знаю, что будет тяжело, но придется терпеть.

— Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы весной бороться за медали?

— Надо хорошо поработать на сборах, улучшить те аспекты, которых нам не хватало в первой части. Это касается и лично меня, буду на сборах усердно заниматься, чтобы прибавить весной.

— Побороться за звание лучшего бомбардира хотите?

— Это точно не первостепенная задача. Если получится, то будет здорово, но для меня цели команды выше, — передает слова Батракова корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.