Хакеры взломали аккаунт полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в соцсети X (бывший твиттер).

© Sports.ru

После поражения «МЮ» от «Брайтона» в Кубке Англии (1:2) в аккаунте Бруну появилось несколько провокационных постов. В частности, от имени португальца призвали «избавиться от INEOS» (компания бизнесмена Джима Рэтклиффа, которой принадлежит 25% акций «Юнайтед» – Спортс’‘).

Также хакеры анонсировали переход Бруну в «Мэкклсфилд» из 6-го дивизиона, ранее обыгравший в Кубке «Кристал Пэлас», и опубликовали от его имени рекламу криптовалюты и оскорбительные высказывания в адрес футболистки Алиши Леманн, инфлюенсера KSI и порноактрисы Бонни Блю.

Кроме того, в соцсетях Фернандеша появилось фото табло с результатом матча с «Ливерпулем», в котором «МЮ» был разгромлен со счетом 0:7.

«Аккаунт Бруну Фернандеша в соцсети X был взломан. Болельщикам не следует взаимодействовать с какими-либо публикациями или личными сообщениями», – говорится в заявлении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

На данный момент публикации, сделанные хакерами от имени Бруну, удалены.