Мостовой оценил поведение Мбаппе после поражения «Реала» от «Барселоны»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ», комментируя поведение форварда «Реала» Килиана Мбаппе после поражения от «Барселоны», заявил, что игроки мадридцев сами решают, как себя вести.

© Матч ТВ

«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 3:2. Игра прошла в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия). Журналист Альфредо Мартинес в социальных сетях сообщил, что Мбаппе после матча помешал партнерам по команде выстроить чемпионский коридор для футболистов «Барсы». Позднее Мартинес уточнил, что, по словам представителей «Реала», Федерация футбола Испании попросила игроков команды переместиться в другое место, поэтому мадридцы не смогли выстроить чемпионский коридор.

— Мбаппе помешал футболистам «Реала» выстроить чемпионский коридор. Можно ли это понять? Или все‑таки надо соблюдать традиции?

— Не знаю, это их решение, как они хотят, так пусть делают. Здесь не стоит говорить. У всех есть своя голова, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

«Барселона» завоевала Суперкубок Испании в 16‑й раз в своей истории.